Еськов назначен главным арбитром матча Лиги Европы "Ницца" - "Витесс"

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ТАСС, 25 сентября. Российский арбитр Алексей Еськов будет работать на матче Лиги Европы между французской "Ниццей" и голландским "Витессом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ассистентами рефери назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительными арбитрами будут Михаил Вилков и Владимир Москалев. Четвертым судьей назначен Валерий Данченко.
Матч группового этапа Лиги Европы между "Ниццей" и "Витессом" состоится 28 сентября во Франции.