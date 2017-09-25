Еськов назначен главным арбитром матча Лиги Европы "Ницца" - "Витесс"

ТАСС, 25 сентября. Российский арбитр Алексей Еськов будет работать на матче Лиги Европы между французской "Ниццей" и голландским "Витессом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами рефери назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительными арбитрами будут Михаил Вилков и Владимир Москалев. Четвертым судьей назначен Валерий Данченко.

Матч группового этапа Лиги Европы между "Ниццей" и "Витессом" состоится 28 сентября во Франции.