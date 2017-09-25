Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и Обихиро

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты проведут завершающие перед Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане сборы в Сеуле и японском Обихиро соответственно. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

"Шорт-трекисты будут проводить завершающий сбор прямо перед Играми в Сеуле, а конькобежцы - в японском Обихиро", - сказал Кравцов.

Соревнования конькобежцев пройдут с 10 по 24 февраля, а шорт-трекистов - с 10 по 22 февраля. Старты в этих видах спорта будут проходить на аренах в Канныне.

До Олимпийских игр сборные России по конькобежному спорту и шорт-треку примут участие в четырех этапах Кубка мира и чемпионатах Европы.