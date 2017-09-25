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Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболу

Спорт
25 сентября, 13:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Нападающий "Зенита" готов оправдывать возложенные на него ожидания

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рад возвращению в состав сборной России по футболу. Об этом он сообщил ТАСС.

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Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболу

Кокорин вошел в состав сборной России на товарищеский матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Последний раз он играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 16 матчей за "Зенит" в разных турнирах и забил 12 голов. С семью голами в чемпионате России он возглавляет гонку бомбардиров.

"Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира", - сказал Кокорин.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". С иранцами россияне сыграют 10 октября на "Казань-Арене".

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