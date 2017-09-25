FIBA планирует предложить Евролиге новый проект международного календаря

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ТАСС, 25 сентября. Международная федерация баскетбола (FIBA) предложит Евролиге к рассмотрению новый вариант международного календаря. Об этом сообщает портал Sportnando со ссылкой на президента Итальянской федерации баскетбола Джованни Петруччи.
Ранее Евролига представила клубам и FIBA проект нового календаря с целью его корректировки с учетом международных игр и матчей в национальных чемпионатах. Позже FIBA выступила с жесткой критикой этого проекта, назвав его "диверсией", которая не учитывает интересы национальных команд.
По словам Петруччи, он встречался с генеральным секретарем FIBA Патриком Бауманом во время презентации итальянского чемпионата сезона-2017/18. Целью FIBA является достижение соглашения с Евролигой в отношении календаря, и международная федерация готовит свой проект.
Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей- офф начнется 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в сербском Белграде с 18 по 20 мая.