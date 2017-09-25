Каррера: футболист "Спартака" Роша сможет сыграть в матче против "Ливерпуля"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бразильский футболист российского "Спартака" Педро Роша сможет сыграть против английского "Ливерпуля" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом Каррера рассказал журналистам.

Матч группы Е "Спартак" - "Ливерпуль" пройдет во вторник в Москве и начнется в 21:45 мск.

"Думаю, что, скорее всего, в матче против "Ливерпуля" сыграет Педро Роша. Что касается Квинси Промеса, мы пока не знаем, это будет известно после разговора с докторами. Конечно, нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, и Джано Ананидзе, и Дениса Глушакова. У нас есть люди, которые могут выйти на поле, так что будем исходить из тех игроков, которые готовы к игре", - сказал Каррера.

"Сейчас мы находимся в особенной ситуации, мы должны забыть все, что было в прошлом году. В этой ситуации может быть много компонентов, в том числе психология. Нам надо работать, чтобы изменить ситуацию. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны больше работать, чтобы играть лучше", - отметил тренер.

"Матч против "Ливерпуля" - один из самых важных в карьере"

"Да, матч против "Ливерпуля" является одним из самых важных в моей карьере, также как и игра против "Марибора". Мы знаем, что будем играть против сильного соперника с качественными игроками, наша задача - сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти на поле и сыграть идеальный матч, мы подготовились к этой игре и постараемся затруднить жизнь нашего соперника", - отметил Каррера.

"Мы разговаривали с Антонио Конте (главным тренером английского "Челси"), обсудили с ним не только футбол, но и семейные дела. Думаю, что в "Ливерпуле" трудно выделить самого опасного игрока, все футболисты могут доставить проблемы обороне, поэтому нам важно сыграть максимально слаженно", - подчеркнул он.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на выезде сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1). "Ливерпуль" на своем поле не сумел победить испанскую "Севилью" (2:2).