Каррера: футболисты и тренеры "Спартака" остаются семьей независимо от результатов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" остаются одной семьей, несмотря на результаты команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
"Спартак" как команда не имеет опыта игры в международных соревнованиях, но у нас есть много игроков, которые имеют опыт игры за свои сборные, - сказал Каррера. - "Спартак" в любом случае остается семьей, даже если есть какие-то проблемы. Даже между мужем и женой бывают проблемы, кто-то доходит до развода, но я считаю, что проблемы надо решать. Такие проблемы есть в каждой семье".
Во вторник "Спартак" сыграет в матче второго тура группового этапа сыграет с английским "Ливерпулем".