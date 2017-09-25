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Каррера: футболисты и тренеры "Спартака" остаются семьей независимо от результатов

Спорт
25 сентября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Во вторник "Спартак" сыграет в матче второго тура группового этапа сыграет с английским "Ливерпулем"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" остаются одной семьей, несмотря на результаты команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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"Спартак" как команда не имеет опыта игры в международных соревнованиях, но у нас есть много игроков, которые имеют опыт игры за свои сборные, - сказал Каррера. - "Спартак" в любом случае остается семьей, даже если есть какие-то проблемы. Даже между мужем и женой бывают проблемы, кто-то доходит до развода, но я считаю, что проблемы надо решать. Такие проблемы есть в каждой семье".

Во вторник "Спартак" сыграет в матче второго тура группового этапа сыграет с английским "Ливерпулем".

 

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