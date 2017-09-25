Ребров: в "Спартаке", как и в любой семье, бывают проблемы и ссоры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проблемы и ссоры случаются в московском футбольном клубе "Спартак", как и в любой семье. Об этом журналистам рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров.

Во вторник "Спартак" сыграет с "Ливерпулем" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Есть в команде ребята, которые имеют опыт международных игр, у меня он не такой большой, - отметил Ребров. - Это нормальный процесс в любой команде, когда более опытный игрок может что-то подсказать другим. Как и в любой семье, в "Спартаке" могут быть какие-то проблемы, но их нужно решать, ан не доводить дело до развода".

В субботу "Спартак" сыграл вничью в матче чемпионата России с "Анжи" (2:2). "Не могу сказать, что разговор после "Анжи" был жестким, коллективно обсудили, нужно делать выводы и показывать их на поле, а не в разговорах, не нужно искать крайних, - сказал Ребров. - Я думаю, что если ты выходишь на поле с мыслями о крупном поражении, то лучше поднять руку и отказаться от игры. Мы понимаем, что играем против сильного соперника, против хороших игроков, но футбол много разд доказывал, что расклады перед игрой могут не отражать силу команд".