Шляхтин: отставка Меркушкина не повлияет на вектор подготовки Самары к ЧМ-2018

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МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вектор подготовки Самары к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года будет продолжен после отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.
"Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен", - заявил Шляхтин.
По словам Шляхтина, новый губернатор продолжит поддержку "Крыльев Советов". Команда выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и после 15 туров идет на втором месте. "Крылья Советов" - это народная команда, которая также будет поддерживаться новым руководителем, поэтому я не вижу рисков", - добавил собеседник агентства.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.