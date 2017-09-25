Казахстанские тренер и боксер будут дисквалифицированы за драку с судьей

ТАСС, 25 сентября. Казахстанский боксер Рахат Маржикпаев и его тренер будут дисквалифицированы за то, что устроили драку с судьей после поражения в Кубке Казахстанской федерации бокса (КФБ). Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

22 сентября в Астане состоялся бой 1/4 финала Кубка Казахстанской федерации бокса между Маржикпаевым и Аманом Казангаповым. Рефери поединка Амангельды Акшолаков присудил победу Казангапову.

Тренер Маржикпаева спустился с ринга после боя, подошел к судье и нанес ему несколько ударов. Между ними завязалась драка. На помощь своему тренеру прибежал Маржикпаев и также несколько раз ударил Акшолакова.

"В моей практике такое впервые, - рассказал Акшолаков, который является обладателем высшей судейской категории Международной ассоциации любительского бокса (АИБА). - Этот конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно засудили. Уже потом тренер подошел ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять, но, конечно, подобные поступки не должны оставаться безнаказанными".

Представитель КФБ Болат Абдрахманов пообещал, что будет проведено расследование инцидента. "И тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы. На какой именно срок их отстранят от соревнований - решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета. Во всяком случае мы постараемся вынести такое наказание, которое послужит уроком всем остальным и гарантирует безопасность судей в будущем", - заявил Абдрахманов.

Маржикпаев является чемпионом мира по боксу среди юношей в весовой категории до 66 кг. Золото мирового первенства он выиграл в 2013 году.