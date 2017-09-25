"Хочу играть в одной команде с сыном": династии на футбольном поле

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Обладатель "Золотого мяча" 2003 года чех Павел Недвед объявил о возобновлении карьеры в 45-летнем возрасте, чтобы сыграть в одной команде с сыном. Самые известные семейные связки в российском и мировом футболе — в материале ТАСС.
Недвед, один из лучших полузащитников Европы своего поколения, завершил карьеру в 2009 году. После этого он перешел на административную работу в "Ювентусе" и дорос до должности вице-президента. Впрочем, это не помешало Недведу возобновить карьеру — он подписал контракт с любительским клубом "Скальна". На то у лучшего игрока в истории чемпионата Чехии было две причины. Во-первых, "Скальна" — это первый клуб в успешной профессиональной карьере, и отдать таким образом дань уважения является признаком хорошего тона; во-вторых, за "Скальну" выступает его 18-летний сын. Когда Недведы воссоединятся на футбольном поле, пока непонятно — у отца хватает работы в "Ювентусе".
Павел-младший - не единственный ребенок в семье, у него есть старшая сестра, которую в честь мамы назвали Иваной. "Когда нас не станет, на свете все равно останутся Ивана и Павел", - так супруги объяснили свое решение. Очевидно, отец хочет, чтобы сын повторил его путь и в футболе, который начинался с самых низов чешского чемпионата".
17 марта 1997 года произошло историческое для российского футбола событие: впервые в официальном матче высшего уровня — петербургского "Зенита" и воронежского "Факела" — вместе сыграли отец и сын, 43-летний Анатолий и 22-летний Дмитрий Давыдовы. В сезоне-1997 семейный тандем провел 15 матчей.
"Играть с сыном — это было еще одним дополнительным поводом для ответственности. Помимо того что свою позицию на поле просчитывал быстро, так еще и нужно было увидеть, что там у Димы. Подстраховать, подсказать", — спустя годы вспоминал Давыдов-старший.
Анатолий Давыдов всю жизнь посвятил "Зениту", был одним из лидеров чемпионской команды в 1984 году. Давыдов-старший является рекордсменом клуба по количеству матчей (456), причем последний он провел в 1997 году, когда ему почти исполнилось 44 года (43 года и 294 дня). После того сезона Анатолий перешел на тренерскую должность и впоследствии возглавлял и главную, и дублирующую, и вторую команду "Зенита". Главный совместный успех Давыдовых — победа с "Зенитом" в Кубке России в 1999 году.
Воспитанник ростовского футбола Алексей Еременко, в советские годы выступавший за московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", "улучшил" достижение Давыдова, сыграв с двумя сыновьями, а третий выступал за возглавляемую им команду. Было это в Финляндии, куда Еременко уехал в начале 90-х и где он заканчивал играть в футбол, а сыновья — начинали.
В 2003 году 39-летний Алексей Еременко-старший сыграл за ХИК с 23-летним Алексеем Еременко-младшим. Через год, когда отец перешел в "Яро", с ним на поле появился младший сын Роман, которому на тот момент ему исполнилось 17. В 2009 году Еременко возглавил "Яро", за который 6 июля 2014 года дебютировал младший сын Сергей.
В прошлом году Еременко-старший уехал из Финляндии, поработал в карагандинском "Шахтере", а теперь возглавляет армянский "Пюник". Старший из сыновей карьеру не закончил, но это лишь дело времени — недавно он перешел в любительский клуб "Спартак" из Хельсинки, Роман отбывает дисквалификацию, а у Сергея все только начинается. Он перешел в швейцарский "Базель" и по итогам 2016 года наряду с Джанлуиджи Доннаруммой и Ренату Саншешом был номинирован на премию Golden Boy.
До чемпионата Европы 2016 года широкой публике было мало известно об исландском футболе, но об Эйдуре Гудьонсене слышали все. Он играл за "Челси", "Барселону" и "Тоттенхэм", выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионаты Англии и Испании. Не менее заметной фигурой в истории футбола в стране был и его отец Арнор, который в лучшие годы становился первым бомбардиром чемпионата Бельгии.
Когда Арнору было 25 лет, его спросили о самом большом желании в жизни. "Хочу играть за сборную вместе с Эйдуром", — сказал тогда форвард.
Арнор и Эйдур являются единственными отцом и сыном, которые играли за сборную Исландии в одном и том же матче. Но, строго говоря, мечта Арнора так и не сбылась — 24 апреля 1996 года, когда отцу было 34 года, а сыну — всего 17, Эйдур заменил Арнора в матче с эстонцами. Тогда вряд ли кто-то поверил бы, что последний матч за сборную Эйдур проведет через 20 лет в четвертьфинале чемпионата Европы.
Вместе они так и не сыграли — Эйдур сломал лодыжку в юниорском турнире и вынужден был пропустить следующие два сезона, а в это время Арнор ушел из сборной.
После Греции, Узбекистана и Анголы, где Ривалдо заканчивал свою зарубежную часть карьеры, обладатель "Золотого мяча" 1999 года вернулся на родину, где занялся клубом третьего бразильского дивизиона "Можи-Мирин" из Сан-Паулу. Чемпион мира не только занимал пост президента, но и периодически выходил на поле. В феврале 2014 года Ривалдо сыграл вместе со своим сыном Ривалдиньо, которому тогда было 18 лет. Встреча чемпионата штата между "Можи-Мирин" и командой "15 ноября" завершилась вничью со счетом 1:1, а 41-летний Ривалдо вышел на замену.
"Благодарю бога за предоставленную мне честь играть вместе с моим кумиром, моим папой", — написал тогда Ривалдиньо в Instagram.
Ривалдо завершил карьеру в 2015 году, Ривалдиньо перебрался в Европу и сейчас выступает в Румынии за бухарестское "Динамо".
Олег Кошелев