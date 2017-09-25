"Хочу играть в одной команде с сыном": династии на футбольном поле

Обладатель "Золотого мяча" 2003 года чех Павел Недвед объявил о возобновлении карьеры в 45-летнем возрасте, чтобы сыграть в одной команде с сыном. Самые известные семейные связки в российском и мировом футболе — в материале ТАСС.

Недвед, один из лучших полузащитников Европы своего поколения, завершил карьеру в 2009 году. После этого он перешел на административную работу в "Ювентусе" и дорос до должности вице-президента. Впрочем, это не помешало Недведу возобновить карьеру — он подписал контракт с любительским клубом "Скальна". На то у лучшего игрока в истории чемпионата Чехии было две причины. Во-первых, "Скальна" — это первый клуб в успешной профессиональной карьере, и отдать таким образом дань уважения является признаком хорошего тона; во-вторых, за "Скальну" выступает его 18-летний сын. Когда Недведы воссоединятся на футбольном поле, пока непонятно — у отца хватает работы в "Ювентусе".

Павел-младший - не единственный ребенок в семье, у него есть старшая сестра, которую в честь мамы назвали Иваной. "Когда нас не станет, на свете все равно останутся Ивана и Павел", - так супруги объяснили свое решение. Очевидно, отец хочет, чтобы сын повторил его путь и в футболе, который начинался с самых низов чешского чемпионата".

Анатолий и Дмитрий Давыдовы

Zenit Football Club/YouTube

17 марта 1997 года произошло историческое для российского футбола событие: впервые в официальном матче высшего уровня — петербургского "Зенита" и воронежского "Факела" — вместе сыграли отец и сын, 43-летний Анатолий и 22-летний Дмитрий Давыдовы. В сезоне-1997 семейный тандем провел 15 матчей.

"Играть с сыном — это было еще одним дополнительным поводом для ответственности. Помимо того что свою позицию на поле просчитывал быстро, так еще и нужно было увидеть, что там у Димы. Подстраховать, подсказать", — спустя годы вспоминал Давыдов-старший.

Анатолий Давыдов всю жизнь посвятил "Зениту", был одним из лидеров чемпионской команды в 1984 году. Давыдов-старший является рекордсменом клуба по количеству матчей (456), причем последний он провел в 1997 году, когда ему почти исполнилось 44 года (43 года и 294 дня). После того сезона Анатолий перешел на тренерскую должность и впоследствии возглавлял и главную, и дублирующую, и вторую команду "Зенита". Главный совместный успех Давыдовых — победа с "Зенитом" в Кубке России в 1999 году.

Алексей Еременко и сыновья

Nata Lys/YouTube

Воспитанник ростовского футбола Алексей Еременко, в советские годы выступавший за московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", "улучшил" достижение Давыдова, сыграв с двумя сыновьями, а третий выступал за возглавляемую им команду. Было это в Финляндии, куда Еременко уехал в начале 90-х и где он заканчивал играть в футбол, а сыновья — начинали.

В 2003 году 39-летний Алексей Еременко-старший сыграл за ХИК с 23-летним Алексеем Еременко-младшим. Через год, когда отец перешел в "Яро", с ним на поле появился младший сын Роман, которому на тот момент ему исполнилось 17. В 2009 году Еременко возглавил "Яро", за который 6 июля 2014 года дебютировал младший сын Сергей.

В прошлом году Еременко-старший уехал из Финляндии, поработал в карагандинском "Шахтере", а теперь возглавляет армянский "Пюник". Старший из сыновей карьеру не закончил, но это лишь дело времени — недавно он перешел в любительский клуб "Спартак" из Хельсинки, Роман отбывает дисквалификацию, а у Сергея все только начинается. Он перешел в швейцарский "Базель" и по итогам 2016 года наряду с Джанлуиджи Доннаруммой и Ренату Саншешом был номинирован на премию Golden Boy.

Эйдур и Арнор Гудьонсены

TheMeintz/YouTube

До чемпионата Европы 2016 года широкой публике было мало известно об исландском футболе, но об Эйдуре Гудьонсене слышали все. Он играл за "Челси", "Барселону" и "Тоттенхэм", выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионаты Англии и Испании. Не менее заметной фигурой в истории футбола в стране был и его отец Арнор, который в лучшие годы становился первым бомбардиром чемпионата Бельгии.

Когда Арнору было 25 лет, его спросили о самом большом желании в жизни. "Хочу играть за сборную вместе с Эйдуром", — сказал тогда форвард.

Арнор и Эйдур являются единственными отцом и сыном, которые играли за сборную Исландии в одном и том же матче. Но, строго говоря, мечта Арнора так и не сбылась — 24 апреля 1996 года, когда отцу было 34 года, а сыну — всего 17, Эйдур заменил Арнора в матче с эстонцами. Тогда вряд ли кто-то поверил бы, что последний матч за сборную Эйдур проведет через 20 лет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Вместе они так и не сыграли — Эйдур сломал лодыжку в юниорском турнире и вынужден был пропустить следующие два сезона, а в это время Арнор ушел из сборной.

Ривалдо и Ривалдиньо

FIFATV/YouTube

После Греции, Узбекистана и Анголы, где Ривалдо заканчивал свою зарубежную часть карьеры, обладатель "Золотого мяча" 1999 года вернулся на родину, где занялся клубом третьего бразильского дивизиона "Можи-Мирин" из Сан-Паулу. Чемпион мира не только занимал пост президента, но и периодически выходил на поле. В феврале 2014 года Ривалдо сыграл вместе со своим сыном Ривалдиньо, которому тогда было 18 лет. Встреча чемпионата штата между "Можи-Мирин" и командой "15 ноября" завершилась вничью со счетом 1:1, а 41-летний Ривалдо вышел на замену.

"Благодарю бога за предоставленную мне честь играть вместе с моим кумиром, моим папой", — написал тогда Ривалдиньо в Instagram.

Ривалдо завершил карьеру в 2015 году, Ривалдиньо перебрался в Европу и сейчас выступает в Румынии за бухарестское "Динамо".

Олег Кошелев