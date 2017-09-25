Фигуристка Медведева заявила, что продолжит работу над улучшением техники прыжков

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ТАСС, 25 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева намерена усовершенствовать исполнение своих прыжков. Об этом она рассказала пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
Медведева заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы, который прошел в Братиславе с 21 по 23 сентября. 17-летняя спортсменка по итогам двух программ показала результат 226,72 балла.
"Я старалась делать все прыжки с двумя руками наверх, причем это получилось за три дня до отъезда в Братиславу, - сказала Медведева. - Неделю после Сочи катала на тренировках программы как на прокатах - с одной рукой, без рук прыгала. Но в один прекрасный день подумала: "А почему бы и нет - с двумя руками?" и начала так прыгать. Честно говоря так сложнее, но это некий вызов для меня, который я принимаю, буду продолжать работать".
Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.