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Фигуристка Медведева заявила, что продолжит работу над улучшением техники прыжков

Спорт
25 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Спортсменка заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы, который прошел в Братиславе с 21 по 23 сентября

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева намерена усовершенствовать исполнение своих прыжков. Об этом она рассказала пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

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Медведева заняла первое место на мемориале Ондрея Непелы, который прошел в Братиславе с 21 по 23 сентября. 17-летняя спортсменка по итогам двух программ показала результат 226,72 балла.

"Я старалась делать все прыжки с двумя руками наверх, причем это получилось за три дня до отъезда в Братиславу, - сказала Медведева. - Неделю после Сочи катала на тренировках программы как на прокатах - с одной рукой, без рук прыгала. Но в один прекрасный день подумала: "А почему бы и нет - с двумя руками?" и начала так прыгать. Честно говоря так сложнее, но это некий вызов для меня, который я принимаю, буду продолжать работать".

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.

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