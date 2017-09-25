Сборная России сыграет со словаками в первом матче хоккейного турнира ОИ-2018

ТАСС, 25 сентября. Сборная России по хоккею сыграет с командой Словакии в своем первом матче на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Календарь турнира опубликован на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Матч Россия - Словакия пройдет 14 февраля, начало - в 15:10 мск. Во втором туре группового этапа россияне встретятся со сборной Словении (16 февраля, 10:40 мск), в третьем - с командой США (17 февраля, 15:10 мск). Встречи раунда плей-офф пройдут 20 февраля, четвертьфиналы - 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля, матч за третье место - 24 февраля, финал - 25 февраля.

На групповом этапе турнира 12 команд будут разбиты на три группы по четыре в каждой. Победители групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места, напрямую пройдут в четвертьфинал, остальные сыграют в раунде плей-офф.

Женская сборная России свой первый матч в рамках Олимпиады-2018 проведет 11 февраля с командой Канады, 13 февраля россиянки встретятся с американками, 15 февраля - с финками. Матчи плей-офф начнутся 17 февраля, матч за третье место пройдет 21 февраля, финал - 22 февраля.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.