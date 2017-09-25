Сборная России сыграет со словаками в первом матче хоккейного турнира ОИ-2018

Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 25 сентября, 16:54
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики СШАПолитика 25 сентября, 16:45
Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенантСпорт 25 сентября, 16:37
Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 25 сентября, 16:16
Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 25 сентября, 16:15
Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентябряСпорт 25 сентября, 16:06
Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нетСпорт 25 сентября, 16:05
В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
Сборная России сыграет со словаками в первом матче хоккейного турнира ОИ-2018Спорт 25 сентября, 15:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 сентября. Сборная России по хоккею сыграет с командой Словакии в своем первом матче на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Календарь турнира опубликован на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Матч Россия - Словакия пройдет 14 февраля, начало - в 15:10 мск. Во втором туре группового этапа россияне встретятся со сборной Словении (16 февраля, 10:40 мск), в третьем - с командой США (17 февраля, 15:10 мск). Встречи раунда плей-офф пройдут 20 февраля, четвертьфиналы - 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля, матч за третье место - 24 февраля, финал - 25 февраля.
На групповом этапе турнира 12 команд будут разбиты на три группы по четыре в каждой. Победители групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места, напрямую пройдут в четвертьфинал, остальные сыграют в раунде плей-офф.
Женская сборная России свой первый матч в рамках Олимпиады-2018 проведет 11 февраля с командой Канады, 13 февраля россиянки встретятся с американками, 15 февраля - с финками. Матчи плей-офф начнутся 17 февраля, матч за третье место пройдет 21 февраля, финал - 22 февраля.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.