Финское антидопинговое агентство проконсультирует РУСАДА по терапевтическим исключениям

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Финское антидопинговое агентство проведет обучение сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по использованию терапевтических исключений (TUE) в ноябре. Об этом сообщила председатель комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА Виктория Бадтиева, чьи слова приводит пресс-служба организации.
"По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017 года Финское антидопинговое агентство проведет обучение всех членов нашего комитета практикам и процедурам терапевтического использования, - сказала Бадтиева. - Ожидаю, что такое международное сотрудничество будет активно развиваться и дальше".
С 21 по 22 сентября в Хельсинки проходил симпозиум WADA, посвященный вопросу терапевтических исключений - специальных разрешений на использование спортсменами запрещенных веществ в качестве способа лечения. РУСАДА на симпозиуме представляли Бадтиева и руководитель научного отдела Анна Кондакова.