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Шевченко: женская сборная России по волейболу пока не на пике формы

Спорт
25 сентября, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В понедельник российская команда, победив сборную Болгарии, стала первой в группе С и напрямую вышла в четвертьфинал турнира

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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Женская сборная России по волейболу еще не вышла на пик формы, но на чемпионате Европы играет с полной самоотдачей и большим желанием. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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В понедельник российская команда, победив сборную Болгарии, стала первой в группе С и напрямую вышла в четвертьфинал турнира. Ранее россиянки обыграли украинок и турчанок. Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее.

"На этой стадии турнира главное только одно - выйти в следующую стадию. Понятно, что команда не на пике формы, но в чем нельзя отказать девочкам, так это в желании играть. По ходу турнира наша команда не раз попадала в тяжелые ситуации, но всегда находила выход из них. По самоотдаче нет никаких претензий", - сказал Шевченко.

Чемпионат Европы по волейболу проходит в Баку. Финал соревнований состоится 1 октября.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место (2013, 2015). Чемпионат Европы завершится 1 октября.

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