Ушаков: важность победы сборной России над командой Болгарии не стоит недооценивать

ТАСС, 25 сентября. Победу сборной России над командой Болгарии на женском чемпионате Европы по волейболу не стоит недооценивать. Такое мнение высказал главный тренер российской сборной Константин Ушаков, чьи слова приводит пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

Ранее сборная России обыграла команду Болгарии со счетом 3-2 в матче заключительного тура группового этапа турнира. Россиянки заняли первое место в группе, одержав три победы в трех матчах, и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

"Мы проиграли два сета, но это не должно удивлять, потому что в Болгарии очень хорошая команда с качественными игроками, - сказал Ушаков. - Я думаю, что это хороший матч, с обеих сторон, и он мог развиваться другим путем. Мы не должны недооценивать важность этой победы, так как нам противостоял весьма жесткий соперник".

Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место (2013, 2015). Чемпионат Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане, завершится 1 октября.