"Амкар" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 11-го тура РФПЛ

ТАСС, 25 сентября. Пермский "Амкар" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0 в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе пермяков отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84) и Павел Комолов (90). "Амкар" одержал первую победу на своем поле в текущем сезоне.

"Амкар" занимает 11-е место в турнирной таблице с 11 очками в активе. Набравший восемь очков "СКА-Хабаровск" идет на 15-м месте.

В следующем туре "Амкар" в гостях сыграет с казанским "Рубином". Хабаровчане на своем поле примут "Ростов". Оба матча состоятся 30 сентября.