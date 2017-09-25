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"Амкар" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 11-го тура РФПЛ

Спорт
25 сентября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Встреча в Перми завершилась со счетом 3:0

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Талисман "Амкара" рысенок Макар

Талисман "Амкара" рысенок Макар

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Пермский "Амкар" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0 в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе пермяков отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84) и Павел Комолов (90). "Амкар" одержал первую победу на своем поле в текущем сезоне.

"Амкар" занимает 11-е место в турнирной таблице с 11 очками в активе. Набравший восемь очков "СКА-Хабаровск" идет на 15-м месте.

В следующем туре "Амкар" в гостях сыграет с казанским "Рубином". Хабаровчане на своем поле примут "Ростов". Оба матча состоятся 30 сентября.

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