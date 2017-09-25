Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ по футболу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга запланировали в бюджете на 2018 год 2,5 миллиарда рублей на подготовку города к чемпионату мира по футболу. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников, отвечая на вопрос ТАСС.
"На чемпионат мира [по футболу] в бюджете города было [заложено] порядка 4,5 миллиарда рублей в 2017 году и 2,5 миллиарда рублей - в 2018 году", - сказал глава финансового комитета. По его словам, средства будут направлены на окончание строительства метро в районе стадиона, волонтерское сопровождение мероприятия, оформление и благоустройство города, транспортное обслуживание стадиона.
Также данная сумма включает около 600 миллионов рублей расходов на создание дополнительных пунктов контроля на стадионе и других временных сооружений, которые понадобятся в связи с увеличением количества болельщиков по сравнению с Кубком конфедераций.
При этом Корабельников уточнил, что заявка от комитета по строительству на 400 миллионов рублей в виде субсидий на демонтаж временных конструкций у стадиона не поступала. "Финансирование на 400 миллионов рублей - это отдельный вопрос, заявка от комитета не поступала, видимо окончательное решение еще не принято", - сказал он.
Ранее комитет по строительству заявлял о необходимости дополнительного выделения 432 миллионов рублей в виде субсидии в соответствии с запросом АНО "Арена-2018", которая является государственным заказчиком работ по созданию временной инфраструктуры стадиона "Санкт-Петербург Арена", в случае принятия решения о демонтаже медиа-центра для выдвижения футбольного поля с целью его сохранности.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.