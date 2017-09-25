Федерация бодибилдинга Белгородской области проведет турнир памяти погибшей спортсменки

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КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Федерация бодибилдинга Белгородской области планирует провести 8 октября турнир памяти погибшей в ДТП под Курском спортсменки Дианы Поздняковой. В турнире примут участие порядка 70 спортсменов со всех регионов России, сообщил ТАСС глава федерации Сергей Алиев.
"В память о погибшей Диане Поздняковой мы проведем открытый кубок по бодибилдингу Белгородской области, в котором примут участие порядка 60-70 спортсменов со всех регионов страны", - сказал Алиев.
По его словам, Поздняковой было 23 года, когда она пришла в бодибилдинг. "За два года занятием этим видом спорта она смогла победить в региональном турнире", - добавил Алиев.
Он отметил, что в ночь на 25 сентября, белгородские спортсменки вместе с тренером возвращались с соревнований из Липецка, где прошел открытый кубок региона по бодибилдингу и фитнес-бикини. Позднякова победила на этих соревнованиях. "Диана не планировала останавливаться на победах в Воронеже и Липецке, она готовилась к большим высотам. И на турнире в Белгороде, который пройдет 8 октября, Диана была бы фаворитом", - добавил Алиев.
Гибель Поздняковой, по его словам, "стала неожиданностью, шоком по-человечески". Спортсменка была единственным ребенком в семье, работала тренером в одном из фитнес-клубов Белгорода.
Автомобили "Пежо" и "Мицубиси" столкнулись 24 сентября в 23:05 на 148-м километре автодороги Курск - Борисоглебск. Три пассажирки и водитель "Пежо", направлявшиеся в аэропорт Воронежа, погибли на месте. Во втором автомобиле находились спортсменки и их тренер, возвращавшиеся с соревнований в Липецкой области. Одна девушка скончалась по дороге в больницу, позже в медучреждении умер тренер, вторая тяжелоатлетка с травмами, не угрожающими жизни, находится в больнице.