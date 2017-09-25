Вратарь "Ливерпуля" Кариус признался, что учился на некоторых матчах Акинфеева

Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалициюМеждународная панорама 25 сентября, 20:02
Сдать стадион и помочь "АвтоВАЗу": чем предстоит заняться врио главы Самарской областиПолитика 25 сентября, 19:56
Льды Арктики этим летом таяли быстрее обычногоСоциальная ответственность 25 сентября, 19:47
Итальянский посол вручил Михаилу Гусману орден за заслуги перед ИталиейОбщество 25 сентября, 19:38
Нулевой обработки почв недостаточно для уменьшения нитратного загрязненияСоциальная ответственность 25 сентября, 19:36
Рынок алкоголя пора упорядочить: бизнес и чиновники обсудили вопросы регулирования рынкаЭкономика и бизнес 25 сентября, 19:32
Клопп: футболисты "Ливерпуля" не питают иллюзий, матч со "Спартаком" будет сложнымСпорт 25 сентября, 19:30
Никарагуа подпишет Парижское соглашение по климатуСоциальная ответственность 25 сентября, 19:27
Эксперты: Telegram-каналы идеальны для пиара, но далеки от журналистикиОбщество 25 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус выделил вратаря сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева из российских футболистов, играющих на этой позиции.
"Больше всего из российских вратарей я отметил бы Акинфеева, хотя в этой стране много великих голкиперов. Следил за его игрой, его лучшими матчами. Даже старался научиться чему-то от него", - сказал Кариус журналистам в преддверии матча Лиги чемпионов против московского "Спартака".
Матч группы Е "Спартак" - "Ливерпуль" пройдет во вторник в Москве и начнется в 21:45 мск.
"Мы ожидаем сложной игры. Ведь это Лига чемпионов - тут не бывает иначе, - сказал немецкий голкипер. - Мы проанализировали ошибки, которые допускала наша оборона в начале сезона. Стараемся делать правильные выводы. К игре со "Спартаком" мы будем готовы".
Кариус принял участие в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2). "Я рад, что мне удается играть в Лиге чемпионов. Это турнир, играть в котором я мечтал с детства. Конечно, я бы хотел быть основным вратарем и в премьер-лиге, но это как раз хороший шанс показать тренеру, на что я способен", - сказал он.