Вратарь "Ливерпуля" Кариус признался, что учился на некоторых матчах Акинфеева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус выделил вратаря сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева из российских футболистов, играющих на этой позиции.

"Больше всего из российских вратарей я отметил бы Акинфеева, хотя в этой стране много великих голкиперов. Следил за его игрой, его лучшими матчами. Даже старался научиться чему-то от него", - сказал Кариус журналистам в преддверии матча Лиги чемпионов против московского "Спартака".

Матч группы Е "Спартак" - "Ливерпуль" пройдет во вторник в Москве и начнется в 21:45 мск.

"Мы ожидаем сложной игры. Ведь это Лига чемпионов - тут не бывает иначе, - сказал немецкий голкипер. - Мы проанализировали ошибки, которые допускала наша оборона в начале сезона. Стараемся делать правильные выводы. К игре со "Спартаком" мы будем готовы".

Кариус принял участие в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2). "Я рад, что мне удается играть в Лиге чемпионов. Это турнир, играть в котором я мечтал с детства. Конечно, я бы хотел быть основным вратарем и в премьер-лиге, но это как раз хороший шанс показать тренеру, на что я способен", - сказал он.