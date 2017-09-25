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Мутко: смена губернатора Самарской области не повлияет на подготовку региона к ЧМ-2018

Спорт
25 сентября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Смена губернатора Самарской области не окажет влияния на подготовку региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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Путин уволил губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.

"Это никак не повлияет [на подготовку региона к ЧМ]. Самарская область - это субъект Российской Федерации, и назначенный исполняющим обязанности губернатора - это не сторонний человек, он работал в этом городе. И самое главное, что это государственная программа подготовки к чемпионату мира. Кто бы ни был губернатором, он должен соблюдать преемственность, неукоснительно выполнять обязательства Российской Федерации", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, включая одну из встреч сборной России, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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