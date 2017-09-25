Совет оргкомитета "Россия-2018" при участии ФИФА обсудил поле стадиона в Петербурге

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018" при участии Международной федерации футбола (ФИФА) обсудил ситуацию с полем на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В понедельник в Москве состоялось заседание совета оргкомитета "Россия-2018" при участии ФИФА.

"Отдельно мы обсудили Петербург: еще раз поле, какие решения нам принять. Мы договорились, что техническая профессиональная экспертиза вместе со специалистами "Зенита" должна выдать решения - добиваться нам того, чтобы поле в итоге выкатывалось, нужно ли и когда менять еще раз газон. Все специалисты приходят к тому, что в таком закрытом пространстве газон расти не может", - сказал Мутко.

Перед Кубком конфедераций, который прошел в июне-июле, поле на арене в Санкт-Петербурге пришло в негодность, в связи с чем возникла необходимость его замены. Кроме того, на данный момент рассматривается вопрос о переносе временного медиацентра, который мешает выкатывать поле из- под крыши.