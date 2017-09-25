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Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лаборатории

Спорт
25 сентября, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В воскресенье WADA выпустило пресс-релиз, в котором в очередной раз отметило необходимость выполнения "трех важнейших пунктов дорожной карты"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия согласилась с теми выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которые относятся к работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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"По Макларену наша позиция есть в МОК, ее публично сказал президент страны уже более полугода назад, - сказал Мутко. - Мы же, страна, свою позицию высказали. Мы еще раз говорим о том, что мы согласились с выводами профессора Макларена с точки зрения работы РУСАДА и лаборатории. Только мы свою оценку даем, это не госпрограмма, мы же сами своими руками уволили директора лаборатории, никто его не задерживал".

"Мы уволили работников РУСАДА, - продолжил Мутко. - Как сказал президент: эта система сегодня дала сбой, и в этом мы несем ответственность. Наша ответственность заключается в том, что мы не можем ими управлять. Если бы нам профессор Макларен или само WADA не дали бы нарушения - мы их не можем установить, потому что именно пробы сегодня принадлежат международным организациям, ибо только WADA может проверять деятельность лаборатории".

"Это не государственная программа, - подчеркнул Мутко. - Госпрограмма - это серьезно, закрытые темы, в госпрограмме даже американцев не обвинили в ситуации с [велогонщиком Лэнсом] Армстронгом. Там целая лаборатория была, там десятки спортсменов покрывались. У нас этого не может быть, мы встаем на ноги в спорте после 90-х - какие лаборатории? Рассказывают: пшикнул в нос и ты олимпийский чемпион - ну глупость какая!"

В воскресенье WADA выпустило пресс-релиз, в котором в очередной раз отметило необходимость выполнения "трех важнейших пунктов дорожной карты". Во-первых, это публичное признание ответственных за антидопинговую программу в России с результатами расследования Ричарда Макларена. Во- вторых, это предоставление российскими властями доступа к образцам из Московской антидопинговой лаборатории. В- третьих, проведение аудита РУСАДА, который пройдет на этой неделе.

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