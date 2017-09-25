Мутко: нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполнена

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко уверен, что инфраструктурная программа чемпионата мира по футболу 2018 года будет выполнена. Об этом он сказал журналистам.

В понедельник в Москве состоялось заседание совета оргкомитета "Россия-2018" при участии Международной федерации футбола (ФИФА), первое после проведения Кубка конфедераций.

"Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой. Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня", - сказал Мутко.

"Нужно отметить, что ФИФА выразила нам огромную признательность за проведение Кубка конфедераций, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, как волонтерская, подготовка тренировочных баз. В целом это получило наивысшую оценку", - добавил Мутко.

По словам Мутко, осталось несколько технических вопросов, связанных с жеребьевкой финального турнира, а также использованием Красной площади во время чемпионата мира. "Все в рабочем порядке, - подчеркнул он. - Завтра начинается инспекционный визит [ФИФА], многие вопросы мы перенесли на него, чтобы они могли внимательно ознакомиться с ними. Уже по итогам визита мы ответим на все возникшие вопросы".

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" с 26 сентября по 5 октября посетит стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники").