Мутко: инспекционный визит может развеять опасения ФИФА по стадиону ЧМ-2018 в Самаре

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инспекционный визит Международной федерации футбола (ФИФА) может развеять опасения о сроках строительства стадиона в Самаре, который примет матчи чемпионата мира 2018 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах- организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники").

"Конечно, звучит сегодня большая тревога по стадиону в Самаре. Но я еще раз заверил, что мы все решения приняли и надеюсь, что в ноябре уже уложим газон, и все будет нормально. Но я пригласил их посетить его: может многие сомнения развеются, когда они посмотрят на стадион и увидят, что фактически внутри уже идут отделочные работы, что мы немного задержались в кровле, но это и не мудрено, потому что сложный проект", - сказал Мутко.

"По ряду городов у ФИФА есть опасения, что некоторые гостиницы не будут достроены, но я попросил их воочию посмотреть в Самаре, Саранске. Я там побывал уже, но у них есть тревога, что отели могут быть не готовы, может нам сейчас следует озаботиться и сделать замену", - добавил Мутко.

Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. Ранее сообщалось, что возведение стадиона проводится с отставанием. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.