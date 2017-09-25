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"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболу

Спорт
25 сентября, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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Футболисты клуба "Ахмат"

Футболисты клуба "Ахмат"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 85-й минуте в свои ворота забил полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Для казанской команды это поражение стало третьим подряд в чемпионате страны. Беспроигрышная серия "Ахмата" в турнире достигла четырех матчей.

В турнирной таблице "Ахмат" поднялся на пятое место, набрав 17 очков, "Рубин" с 14 очками идет девятым.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с "Тосно" из Ленинградской области, "Рубин" примет пермский "Амкар". Обе встречи пройдут 30 сентября.

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