"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 85-й минуте в свои ворота забил полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Для казанской команды это поражение стало третьим подряд в чемпионате страны. Беспроигрышная серия "Ахмата" в турнире достигла четырех матчей.

В турнирной таблице "Ахмат" поднялся на пятое место, набрав 17 очков, "Рубин" с 14 очками идет девятым.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с "Тосно" из Ленинградской области, "Рубин" примет пермский "Амкар". Обе встречи пройдут 30 сентября.