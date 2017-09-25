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Брудов: боксер Бивол может прийти на смену Уорду

Спорт
25 сентября, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

21 сентября чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в весе до 79,38 кг американец Уорд объявил о завершении карьеры

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол является будущим полутяжелого веса и может прийти на смену Андре Уорду. Такое мнение высказал бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов, чьи слова приводит Gazeta.ru.

21 сентября чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг американец Уорд объявил о завершении карьеры. Последние два поединка американец провел в Лас-Вегасе против россиянина Сергея Ковалева. Первый бой, прошедший в 2016 году, Уорд, который тогда находился в статусе претендента на титулы IBF, WBA и WBO, выиграл решением судей, которое вызвало споры среди болельщиков и экспертов. Через год он сумел победить россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде и защитить пояса.

"С уходом Уорда Ковалев в своем весе будет самой главной персоной. Есть тут еще, правда, и канадец Адонис Стивенсон, встреча с которым у россиянина так и не состоялась. Плюс мне очень нравится Дмитрий Бивол - думаю, что он является будущим полутяжелого веса", - сказал Брудов.

Бивол 4 ноября в Монако проведет бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг с австралийцем Трентом Броадхерстом. 26-летний россиянин является "временным" чемпионом мира по версии WBA с мая прошлого года. Россиянин не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (девять - нокаутом). На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (12 - нокаутом) и одно поражение.

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