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Колыванов: "Арарат" победил "Торпедо" за счет индивидуального мастерства футболистов

Спорт
25 сентября, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам тренера, у "Арарата" класс и опыт пока выше

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индивидуальное мастерство футболистов "Арарата" решило исход матча с "Торпедо". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов.

В понедельник московский "Арарат" со счетом 3:2 обыграл московское "Торпедо" в матче 10-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр".

"Мы хорошо начали эту игру, внимательно играли в обороне, и в первые 20 минут не дали сопернику ничего создать у наших ворот. После того, как повели в счете, нужно было сыграть аккуратнее, не выбрасываться, но не хватило опыта, побежали вперед, оставили свободные зоны. В перерыве я сказал, что все должны выполнять свои функции, но не получилось. Ребята молодые, а у "Арарата" класс и опыт пока выше, и индивидуальное мастерство в конечном итоге решило исход встречи", - сказал Колыванов.

"Играть было непросто, но надо отдать должное моим ребятам, они старались, бились, забили два мяча, но у "Арарата" есть Роман Павлюченко, который со стандарта решил исход матча. Обидно пропускать такие мячи, мы старались прессинговать, но еще раз скажу - тем и прекрасен футбол, что можно вести 2:0, но в итоге сыграть иначе", - отметил тренер.

После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место набрав 26 очков. "Торпедо" занимает вторую строчку набрав 20 очков.

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