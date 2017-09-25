Швейцарский федеральный суд отклонил все требования временного комитета AIBA

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Швейцарский федеральный суд отклонил все требования временного комитета Международной ассоциации бокса (AIBA) и подтвердил позиции президента организации Чинг-Куо Ву, а также исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

8 августа Швейцарский федеральный суд отказался временно отстранять Чинг-Куо Ву и высший руководящий состав организации по требованию нескольких членов исполкома организации. Тогда сторонники отстранения действующего главы AIBA направили в швейцарский суд просьбу о срочном рассмотрении дела, однако получили отказ, но суд не отклонил иск полностью и решил провести заседание по данному делу 17 августа. После этого суд заслушал Чинг-Куо Ву и и Луи-Мари, на заседании суд затребовал предоставить к концу августа дополнительные документы и аргументы от обоих оппонентов. После этого орган принял окончательное решение отклонить требования временного комитета.

"AIBA была уверена, что швейцарский суд признает основные ценности целостности и прозрачности организации, - сказал Чинг-Куо Ву. - Мы всегда были устремлены в нашем намерении продолжить работать рядом и представлять 202 наши национальные федерации и интересы нашего спорта, выполняя наше долгосрочное стратегическое видение для продолжающегося роста и успеха. Мы в состоянии обойтись без нежелательного вмешательства так называемого временного комитета, законность которого AIBA никогда не признавала, и теперь его официально посчитало незаконным решение суда, предоставленное сегодня".

В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.