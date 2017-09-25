Григорян: "Арарат" обыграл "Торпедо" благодаря исполнительскому мастерству при стандартах

Хоккеисты Окулов, Светлаков, Кузьменко присоединятся к основной группе ЦСКА во вторникСпорт 25 сентября, 22:50
NYT: в Китае заблокировали мессенджер WhatsAppОбщество 25 сентября, 22:24
"ВИМ-Авиа" прекращает чартерные перевозки к местам отдыхаЭкономика и бизнес 25 сентября, 22:17
"ВИМ-Авиа" объявила о заморозке финансированияЭкономика и бизнес 25 сентября, 22:16
Вопреки угрозам и критике: иракские курды провели референдум, грозящий взорвать регионМеждународная панорама 25 сентября, 22:08
ЦСКА обыграл "Слован" в матче чемпионата КХЛСпорт 25 сентября, 22:07
Москалькова назвала необъективным доклад ООН о нарушениях прав человека в КрымуОбщество 25 сентября, 21:44
В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДРМеждународная панорама 25 сентября, 21:36
Цена барреля нефти Brent превысила $59 впервые с 13 июля 2015 годаЭкономика и бизнес 25 сентября, 21:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Арарат" победил "Торпедо" в матче десятого тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за счет организованной игры и исполнительского мастерства при стандартах. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Арарата" Александр Григорян.
"Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо", проигрывая по ходу матча 0:2. Встреча состоялась на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, на котором обе команды проводят домашние матчи. Номинальным хозяином поля был "Арарат".
"В начале первого тайма было достаточно преимущества у команды соперника. Нам удалось отыграться за счет организованной игры и исполнительского мастерства при стандартах. Сегодня мы одержали победу в матче с одним из прямых конкурентов за выход в ФНЛ [Футбольную национальную лигу], эти три очка дорогого стоят", - отметил тренер.
По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. "После матча я подошел к ним и выразил свое мнение. Но я сторонник того, чтобы мне все высказывали в лицо, а не прятаться в толпе", - сказал Григорян.
После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Торпедо" идет вторым с 20 очками.