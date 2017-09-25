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Лебеденко: "Арарат" добился победы над "Торпедо", проявив морально-волевые качества

Спорт
25 сентября, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Также футболист отметил, что не обращал внимания на нелицеприятные выкрики болельщиков "Торпедо" в свой адрес по ходу встречи

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Арарат" смог обыграть московское "Торпедо" за счет морально-волевых качеств. Такое мнение ТАСС после игры высказал 34-летний нападающий "Арарата" Игорь Лебеденко.

В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр", уступая по ходу встречи 0:2.

"Сложно входить в игру, когда уступаешь в начале первого тайма в два мяча. Думаю, что сегодня команда проявила морально-волевые качества, за счет чего, на мой взгляд, и удалось добиться победы. По качеству игры, думаю, сегодня получился хороший футбол и, придя домой, болельщик останется довольным", - сказал Лебеденко.

Также футболист отметил, что не обращал внимания на нелицеприятные выкрики болельщиков "Торпедо" в свой адрес по ходу встречи. "Я прошел такой путь в футболе, что на подобные выкрики просто не обращаю внимания. Хотелось бы просто пожелать болельщикам черно-белых удачи, я знаю, что среди них есть достойные люди. Остальным я советую обратиться к руководству клуба в 2004 году и узнать, кто и что говорил на самом деле", - отметил футболист, выступавший за "Торпедо" в 2002-2004 годах.

После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Торпедо" идет вторым с 20 очками.

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