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Епанчинцев: хоккеисты "Спартака" Аляев и Калинин должны сыграть в двух выездных матчах

Спорт
25 сентября, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Также тренер рассказал, что форвард Вячеслав Лещенко сломал нос в матче с "Амуром"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Защитники "Спартака" Артем Аляев и Дмитрий Калинин должны принять участие в двух ближайших выездных матчах красно-белых в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Вадим Епанчинцев.

"Спартак" в понедельник обыграл "Амур" со счетом 4:1. В середине первого периода травму у хозяев получил форвард Вячеслав Лещенко. Калинин пропустил матч с "Амуром", получив повреждение в предыдущей игре с "Куньлунь Ред Стар".

"Не могу ответить, что с ним [с Лещенко]: то, что ему там зашивали и у него перелом носа - это точно. Дальше будет обследование, завтра будет ясно. Калинин готовится к выездным играм, думаю, что он будет уже в строю. У [Артема] Аляева травма, думаю, что к выезду он будет готов", - сказал Епанчинцев.

Ранее "Спартак" одержал победу в домашних матчах над "Адмиралом" (7:6 ОТ) и "Куньлунем" (6:2). "Хотелось бы сказать спасибо ребятам за эту домашнюю серию. Понятно, что было робкое начало до тех удалений в первом периоде (хоккеистов "Амура" Томаша Зогорны и Яна Коларжа - прим. ТАСС). Хорошо сработала бригада большинства - выстояли в нужный момент и забили хорошие голы", - отметил он.

Следующие матчи "Спартак" проведет в гостях против хельсинкского "Йокерита" 29 сентября и братиславского "Слована" 1 октября.

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