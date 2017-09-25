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Нестеров: игра со "Слованом" пойдет хоккеистам ЦСКА на пользу

Спорт
25 сентября, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

ЦСКА победил "Слован" со счетом 3:2 в матче КХЛ

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Никита Нестеров (слева)

Никита Нестеров (слева)

©  Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с братиславским "Слованом" пойдет игрокам московского ЦСКА на пользу. Такое мнение журналистам высказал защитник армейцев Никита Нестеров.

В понедельник ЦСКА победил "Слован" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу за 12 секунд до конца матча забросил нападающий ЦСКА Иван Телегин.

"Все матчи сложные, этот не исключение, думаю эта игра пойдет нам на пользу. Мы играем до конца, прошу прощения у тех, кто ждал овертайма. Было ли давление из-за двух поражений подряд? Все выигрывают и проигрывают - у нас дружная команда, все наладится", - сказал Нестеров.

Также мнение об игре высказал форвард Телегин. "Да, я до этого матча долго не забивал. Стараемся выполнять свою черновую работу и не пропускать. Сегодня наше звено хорошо сыграло, как и вся команда. У нас нет никакого спада, просто нужно усерднее работать и перестать халатно относиться к голевым моментам", - считает Телегин.

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