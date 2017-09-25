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Воронин: хоккеисты "Спартака" в победных матчах больше трудились для поиска своей игры

Спорт
25 сентября, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Московский клуб обыграл "Амур", "Адмирал" и "Куньлунь Ред Стар"

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Артем Воронин

Артем Воронин

© ТАСС/ Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" в последних победных матчах больше работали для того, чтобы найти свою игру. Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан команды Артем Воронин.

В понедельник красно-белые обыграли "Амур" со счетом 4:1. Ранее дома они одолели "Адмирал" (7:6 ОТ) и "Куньлунь Ред Стар" (6:2).

"Спартак" работал в тех матчах. Сегодня путем работы нужно было также находить свою игру, поскольку если бы мы отпустили соперника, то нас наказали бы. Нужно продолжать гнуть ту же линию, выполнять огромный объем работы, - сказал Воронин. - Много удалений у нас было из-за того, что мы должны были намного уверенней играть и не позволять сопернику поднимать головы".

В следующем матче "Спартак" сыграет 29 сентября в гостях с "Йокеритом", которому 6 сентября он проиграл 3:4.

"С "Йокеритом" мы очень неудачно здесь сыграли в меньшинстве, и нам надо посмотреть очень много видео с этой командой. Нам понятно, как они играют: они долго играют без бросков в зоне, стараются вымотать соперника и потом только бросать. Поэтому нам надо сыграть в меньшинстве так, чтобы "выключить" такое их сильное качество", - отметил игрок.

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