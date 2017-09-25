"Арсенал" обыграл "Вест Бромвич" в матче чемпионата Англии по футболу

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Арсенал" одержал победу над "Вест Бромвичем" со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Дублем отметился Александр Ляказетт, отличившийся на 20-й и 67-й (с пенальти) минутах. Полузащитник гостей Гарет Барри провел свой 633-й матч в английской премьер-лиге, побив рекорд по этому показателю, который принадлежал бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 10 очков, "Вест Бромвич" с восемью очками идет 12-м.
В следующем туре "Арсенал" 1 октября примет "Брайтон", "Вест Бромвич" днем ранее также дома сыграет с "Уотфордом".