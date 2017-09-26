"Спартак" сыграет с "Ливерпулем" в матче футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем" в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы Е пройдет во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 21:45 мск.

Обе команды стартовые встречи турнира завершили вничью. "Спартак" в концовке упустил победу в гостевом матче со словенским "Марибором", который считается аутсайдером группы. "Ливерпуль" дома сыграл вничью с испанской "Севильей" (2:2).

Отдельные успехи "Спартака", как гостевая победа над "Кубанью" в матче Кубка России (2:0), чередуются с неудачными матчами в чемпионате России, где красно-белые дважды подряд сыграли вничью с аутсайдерами "Тосно" и "Анжи" с одинаковым счетом 2:2. "Спартак" вновь испытывает серьезные проблемы в обороне и при организации игры в атаке, несмотря на достаточно результативный футбол.

Опустившись на восьмое место в чемпионате России, "Спартак" уже на 13 очков отстает от лидирующего "Зенита", фактически расставшись с надеждами на сохранение титула. Успешное выступление в Лиге чемпионов в ближайшее время может стать главной задачей на сезон, однако в нынешнем состоянии "Спартаку" будет нелегко конкурировать с "Ливерпулем" и "Севильей", которые являются одними из сильнейших клубов Англии и Испании.

"Ливерпуль" также испытывает проблемы в обороне

В субботу "Ливерпуль" провел яркий матч в гостях против "Лестера", победив со счетом 3:2. Соперник "Спартака" после шести игр занимает пятое место в чемпионате Англии, при этом команда Клоппа немало пропускает - 11 мячей, больше лишь у трех аутсайдеров, включая "Лестер".

"Спартак" дважды пересекался с "Ливерпулем" в еврокубках, в самом неудачном своем сезоне и одном из самых успешных. Во втором раунде Кубка обладателей кубков осенью 1992 года "Спартак" дважды обыграл английский клуб - 4:2, 2:0. Команда Олега Романцева в итоге добралась до полуфинала, где уступила бельгийскому "Антверпену".

Через 10 лет "Спартак" установил антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все шесть матчей на групповом этапе, в том числе и "Ливерпулю" - 0:5, 1:3. Английский клуб при этом стал в группе третьим и продолжить борьбу в Лиге чемпионов не смог.

"Спартак" остается семьей

Главный тренер российского клуба Массимо Каррера вновь подчеркнул, что, несмотря на все проблемы в команде, она остается семьей. Итальянский специалист посетовал, что у нынешнего "Спартака" мало международного опыта, однако многие футболисты выступают за различные сборные. Участие в матче лидера "Спартака" Квинси Промеса пока под вопросом, травмированными остаются Денис Глушаков, Зе Луиш, Роман Зобнин и Джано Ананидзе, зато восстановился бразильский форвард Педро Роша.

Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен из Франции. "Спартак" обратился к болельщикам с призывом отказаться от использования пиротехники, учитывая, что за использование ракетницы на матче в Мариборе "Спартак" был оштрафован и наказан закрытием гостевого сектора на следующей игре с "Севильей".

В 21:45 мск на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье местная команда примет "Марибор". Хозяева являются фаворитами предстоящего матча. Чемпион Словении успешно выступает на своем поле, однако в гостях "Марибор" вряд ли составит конкуренцию одному из лидеров чемпионата Испании. Несмотря на субботнее поражение в гостях от мадридского "Атлетико" (0:2), "Севилья" занимает третье место, хотя и отстает от лидирующей "Барселоны" на пять очков.

Главный тренер "Севильи" аргентинец Эдуардо Бериссо дисквалифицирован на игру с "Марибором" из-за удаления во встрече с "Ливерпулем". Бериссо тогда отбросил мяч, не дав сопернику ввести его из аута. Руководить игрой "Севильи" в матче со словенцами будет помощник главного тренера - Эрнесто Маркуччи.

Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут 26 и 27 сентября. В среду ЦСКА в группе А сыграет с английским клубом "Манчестер Юнайтед".