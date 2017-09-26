Дортмундская "Боруссия" и "Реал" сыграют в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 26 сентября. Матчи в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. В группе H в Дортмунде сыграют фавориты - немецкая "Боруссия" и испанский "Реал".

Победитель Лиги чемпионов двух последних сезонов "Реал" начал новый турнир с уверенного разгрома аутсайдера группы - кипрского АПОЭЛа (3:0), два гола в этом матче забил Криштиану Роналду. Однако пропустивший из-за дисквалификации старт чемпионата Испании португалец никак не может забить в национальном первенстве, да и в целом "Реал" в сентябре попал в кризис, который стоил команде семиочкового отставания от лидера - "Барселоны". Команда Зинедина Зидана теряет очки на своем поле, где неделю назад "королевский" клуб даже проиграл "Бетису" (0:1), прервав впечатляющую серию из 72 результативных матчей.

Не лучшим образом "Реал" в субботу сыграл и в гостях против "Алавеса", который на старте чемпионата в пяти матчах подряд не набирал очков и не мог забить ни одного мяча. Почин баски сделали в матче с "Реалом", однако на гол Ману Гарсии ответил дублем Дани Себальос. Молодой полузащитник летом пришел в "Реал" из "Бетиса" и в Витории удачно сыграл в центре поля, где Зинедин Зидан предоставил отдых Тони Кроосу и Луке Модричу.

Лидеры вытесняют Себальоса из состава

Однако Себальос в Дортмунде в основном составе не выйдет. Зидан не стал делать тайны из расстановки его команды, куда вернутся и немец, и хорват, а также Гарет Бэйл, который также пропустил игру с "Алавесом". 150-й матч в Лиге чемпионов проведет Криштиану Роналду. Повреждения помешают сыграть Марсело и Кариму Бензема.

Матч с "Боруссией" французский тренер считает на данный момент самым важным, учитывая, что "Реалу" попалась серьезная группа. В стартовом матче "Боруссия" проиграла в гостях английскому "Тоттенхэму" (1:3), поэтому неудача еще и во встрече с "Реалом" поставит немцев на грань катастрофы. В прошлом сезоне "Реал" и "Боруссия" также сыграли в одной группе Лиги чемпионов, дважды завершив матчи боевыми ничьими - 2:2.

В субботу футболисты "Боруссии" размялись на одноименном клубе из Менхенгладбаха, разгромив соперника со счетом 6:1. Трижды отличился габонец Пьер-Эмерик Обамейянг, которого уже несколько лет сватают в "Реал". Еще два гола забил Максимилиан Филипп, шестой мяч записал на свой счет Юлиан Вайгль. После шести туров "Боруссия" из Дортмунда лидирует в бундеслиге, лишь раз сыграв вничью.

Матч "Реал" - "Боруссия" пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде в 21:45 мск, главным арбитром назначен Бьёрн Кейперс из Нидерландов. В это же время в Никосии сыграют АПОЭЛ и "Тоттенхэм".

"Шахтер" без Срны приехал в Манчестер

В группе F состоится матч между английским "Манчестер Сити" и чемпионом Украины "Шахтером". Донецкий клуб в стартовом туре победил в Харькове главного конкурента в борьбе за выход в плей-офф итальянский "Наполи" (2:1), однако затем команду потрясла новость об обнаружении допинга в пробе капитана команды хорвата Дарио Срны, который приостановил выступления. Срну заменил на правом фланге обороны бывший футболист пермского "Амкара" Богдан Бутко.

"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы уверенно начал сезон. В первом матче Лиги чемпионов "горожане" в гостях разгромили "Фейенорд" из Нидерландов (4:0), а в чемпионате Англии лидируют вместе с земляками из "Юнайтед". "Манчестер Сити" потерял очки лишь в домашней игре с "Эвертоном" (1:1), а в трех последних матчах забил 16 безответных мячей. В субботу "Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.

В другом матче группы F во вторник сыграют "Наполи" и "Фейенорд". Неаполитанцы забивают даже больше, чем "Манчестер Сити" - 26 голов в шести стартовых турах чемпионата Италии, одержав шесть побед. Не удался команде Маурицио Сарри лишь матч в Харькове, который заметно осложнил турнирное положение "Наполи" в Лиге чемпионов.

Бригада Карасева на матче в Стамбуле

В ровной по составу группе G "Монако" примет португальский "Порту". Монегаски в пятницу разгромили в гостях "Лилль" (4:0) в матче чемпионата Франции, где полуфиналист прошлой Лиги чемпионов уступает лишь ПСЖ. Дважды в Лилле отличился колумбийский форвард Радамель Фалькао, который с 11 голами лидирует в споре бомбардиров.

"Монако" на старте Лиги чемпионов в гостях не сумел обыграть новичка турнира немецкий "Лейпциг", однако "Порту" стартовал вовсе провально, на своем поле проиграв турецкому "Бешикташу". При этом в чемпионате Португалии "Порту" лидирует, одержав семь побед подряд.

"Бешикташ", который вышел в лидеры группы, принимает "Лейпциг". На матче в Стамбуле будет работать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому в качестве дополнительных ассистентов за воротами будут помогать Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

В группе Е во вторник сыграют чемпион России "Спартак" и английский "Ливерпуль", а также испанская "Севилья" и словенский "Марибор". Матчи еще в четырех группах состоятся в среду, в группе А ЦСКА примет английский "Манчестер Юнайтед".