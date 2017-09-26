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Чемпионат мира по гребному слалому стартует во французских Пиренеях

Спорт
26 сентября, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 57 стран, в том числе 12 российских байдарочников и каноистов

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ТАСС, 26 сентября. Чемпионат мира по гребному слалому стартует во вторник во французском По. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 57 стран, в том числе 12 российских байдарочников и каноистов.

На чемпионате мира будут разыграны медали в соревнованиях байдарок-одиночек, каноэ-одиночек и каноэ- двоек у мужчин и женщин, в каждом виде программы также состоятся командные турниры, которые во вторник открывают мировое первенство. Кроме того, впервые в программу чемпионата мира включен каноэ-микст.

В составе сборной России в По выступят байдарочники Павел Эйгель, Сергей Маймистов, Никита Губенко, Марта Харитонова, Ксения Крылова, Екатерина Перова, а также каноисты Виталий Максимов, Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов, Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова и Алсу Миназова. Российские гребцы будут представлены только в заездах лодок- одиночек, главным тренером команды является француз Жан-Ив Шетан.

Чемпионат мира завершится 1 октября. Соревнования пройдут на стадионе "По-Пиренеи", расположенном в пригороде По - Бизано на юге Франции у предгорий Пиреней. В рамках мирового первенства пройдут выступления спортсменов по бурноводингу - зрители увидят такие набирающие популярность зрелищные дисциплины, как каяк-кросс и экстремальный спуск.

На чемпионатах мира без медалей

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в гребном слаломе были разыграны четыре комплекта наград - в байдарках- одиночках у мужчин и женщин, а также мужских каноэ-одиночке и каноэ-двойке. Большинство призеров Игр 2016 года примут участие в нынешнем чемпионате мира.

Российские гребцы были представлены во всех видах на Олимпиаде, однако медали выиграть не сумели. Лучший результат в Рио-де-Жанейро показали бронзовые призеры Игр 2008 года Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, которые стали шестыми на каноэ-двойке. В По выступят каноисты Павел Эйгель, ставший в Рио-де-Жанейро девятым, и Марта Харитонова, которая не сумела выйти в финал.

Первый чемпионат мира по гребному слалому прошел в 1949 году в Женеве, с тех пор соревнования проходят ежегодно, за исключением олимпийских сезонов. Российские гребцы пока медалей мировых первенств не выигрывали.

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