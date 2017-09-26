Передача Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 26 сентября. "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Нью-Джерси" со счетом 3:0 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей результативную передачу отдал российский нападающий Николай Кулемин.

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами в матче с "Филадельфией" (3:2 ОТ).

Защитник "Торонто" Никита Зайцев в победной игре с "Монреалем" (5:1) записал на свой счет результативную передачу. Американский нападающий Остон Мэттьюс оформил хет- трик.