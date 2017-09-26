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"Колорадо" победил "Даллас" в предсезонном матче НХЛ, Задоров отдал голевую передачу

Спорт
26 сентября, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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ТАСС, 26 сентября. Клуб "Колорадо" обыграл "Даллас" со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей результативную передачу отдал российский защитник Никита Задоров.

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов, который накануне провел первый полноценный матч спустя восемь месяцев после травмы, остался в запасе. Ворота защищал Джонатан Бернье.

Задоров 15 сентября подписал новый контракт с "Колорадо" до конца сезона-2018/19. По информации телеканала TSN, 22-летний хоккеист будет зарабатывать $2,15 млн за сезон.

В прошедшем сезоне Задоров сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата и отдал 10 результативных передач. Всего в НХЛ он провел 145 матчей и набрал 28 очков (4+24). Защитник был выбран на драфте 2013 года "Баффало" под общим 16-м номером и был обменян в "Колорадо" летом 2015 года.

В другом матче дня "Виннипег" был сильнее "Калгари" со счетом 5:2. В составе победившей команды финский нападающий Патрик Лайне набрал пять очков (2 шайбы + 3 передачи).

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