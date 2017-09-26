Кинэн: совмещать должности тренера и генменеджера в КХЛ сложнее, чем в НХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Совмещение должностей главного тренера и генерального менеджера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сложнее, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер китайского клуба КХЛ "Куньлунь" Майк Кинэн.

В конце августа Владимир Кречин был освобожден от должности генерального менеджера "Куньлуня". Его обязанности были возложены на Кинэна.

"Совмещать должности тренера и генерального менеджера в КХЛ гораздо сложнее, чем за океаном, - считает Кинэн. - Там нужен более творческий подход к игрокам. В КХЛ есть некоторые ограничения, в результате в российских командах можно заявлять только пять иностранцев".

"В результате у менеджеров российских клубов нет гибкости в создании команды. В этом большая разница между КХЛ и НХЛ", - заключил собеседник ТАСС.

Кинэн совмещал должности главного тренера и генерального менеджера в клубах НХЛ "Сент-Луис" и "Флорида".