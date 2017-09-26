СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии

ТАСС, 26 сентября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" отстранила российского пилота Даниила Квята от участия в Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщает портал Motorsport.com.

В составе команды его заменит 21-летний француз Пьер Гасли, который является участником программы молодых пилотов "Ред Булл".

По информации портала, Гасли может заменить Квята и на следующем после Малайзии Гран-при, который пройдет в Японии с 6 по 8 октября. В текущем сезоне Квят набрал четыре очка.

Прошлый сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году, а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен.

Лучшим результатом Квята в "Формуле-1" является финиш на втором месте на Гран-при Венгрии в 2015 году.