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UFC отстранил российского бойца Мурзаканова из-за подозрений в допинге

Спорт
26 сентября, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

USADA уведомило россиянина о том, что по результатам вскрытия пробы от 2 сентября, он подозревается в нарушении антидопинговых правил

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Азамат Мурзаканов

Азамат Мурзаканов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов, который должен был дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Американское антидопинговое агентство (USADA) уведомило россиянина о том, что по результатам вскрытия пробы от 2 сентября 2017 года, взятой во внесоревновательный период, он подозревается в нарушении антидопинговых правил. Сообщается, что будет проведено тщательное и справедливое разбирательство, прежде чем к бойцу будут применены какие-либо санкции.

Мурзаканов подписал контракт с UFC в мае 2017 года. Его дебют должен был состояться в июне на турнире UFC Fight Night 112 в Оклахоме. Россиянин должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 кг) против датчанина Йоакима Кристенсена, но по неизвестным причинам, предположительно, из-за травмы, Мурзаканов был снят с поединка.

В смешанных единоборствах (ММА) россиянин провел семь боев и во всех одержал победы. В шести из них он нокаутировал соперников в первом раунде.

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