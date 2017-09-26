Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Симонян: ничья в матче ЛЧ с "Ливерпулем" станет для "Спартака" хорошим результатом

Спорт
26 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Футболисты "Спартака" должны собраться перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", считает ветеран красно-белых

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Симонян

Никита Симонян

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты московского "Спартака" должны собраться перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", ничья станет хорошим результатом для столичной команды. Такое мнение ТАСС высказал ветеран красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Матч пройдет во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 21:45 мск.

Смотрите также
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Клопп: футболисты "Ливерпуля" не питают иллюзий, матч со "Спартаком" будет сложным

"Я не могу желать "Спартаку" ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как "Ливерпуль", ничья станет хорошим результатом. Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если красно-белые добьются победы, то все будут кричать: "Слава "Спартаку", - сказал Симонян.

"Обычно перед такими матчами игроки собираются. Будем надеяться, что мы не разочаруемся сегодня", - добавил он.

По мнению собеседника агентства, "Спартак" для успешного исхода матча должен показать целостную игру, что не удавалось в последних матчах чемпионата России. "Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. "Спартаку" необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды", - отметил Симонян.

Смотрите также

Все билеты на домашний матч "Спартака" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов проданы

"Эпидемия травм в "Спартаке" удивительна"

В матче с "Ливерпулем" из-за травм не сможет принять участие целый ряд игроков "Спартака", среди которых трое - полузащитники Роман Зобнин, Артем Тимофеев и защитник Георгий Тигиев - восстанавливаются после разрыва крестообразных связок.

"Я не припомню такой эпидемии травм, не припомню, чтобы у игроков так летели крестообразные связки, - сказал Симонян. - Вопрос о том, насколько готова команда, нужно задать тренерскому штабу. Три игрока с подобной травмой - куда это годится? Средняя линия не выглядит так мобильно, как с Зобниным".

По мнению собеседника ТАСС, "Спартак" и ЦСКА, который также выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, не должны жаловаться на плотный график игр. "Англичане не жалуются, что они устали, а у нас такое случается. Жалоб на усталость быть не может, вопросы по восстановлению нужно задавать тренерскому и медицинскому штабам. Что "Спартак", что ЦСКА имеют больше дней на восстановление, чем их соперники", - заключил Симонян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии
2
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
3
Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Голосование на выборах президента РАН закончилось
6
На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi
7
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама