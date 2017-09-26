Симонян: ничья в матче ЛЧ с "Ливерпулем" станет для "Спартака" хорошим результатом

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МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты московского "Спартака" должны собраться перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", ничья станет хорошим результатом для столичной команды. Такое мнение ТАСС высказал ветеран красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
Матч пройдет во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 21:45 мск.
"Я не могу желать "Спартаку" ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как "Ливерпуль", ничья станет хорошим результатом. Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если красно-белые добьются победы, то все будут кричать: "Слава "Спартаку", - сказал Симонян.
"Обычно перед такими матчами игроки собираются. Будем надеяться, что мы не разочаруемся сегодня", - добавил он.
По мнению собеседника агентства, "Спартак" для успешного исхода матча должен показать целостную игру, что не удавалось в последних матчах чемпионата России. "Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. "Спартаку" необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды", - отметил Симонян.
В матче с "Ливерпулем" из-за травм не сможет принять участие целый ряд игроков "Спартака", среди которых трое - полузащитники Роман Зобнин, Артем Тимофеев и защитник Георгий Тигиев - восстанавливаются после разрыва крестообразных связок.
"Я не припомню такой эпидемии травм, не припомню, чтобы у игроков так летели крестообразные связки, - сказал Симонян. - Вопрос о том, насколько готова команда, нужно задать тренерскому штабу. Три игрока с подобной травмой - куда это годится? Средняя линия не выглядит так мобильно, как с Зобниным".
По мнению собеседника ТАСС, "Спартак" и ЦСКА, который также выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, не должны жаловаться на плотный график игр. "Англичане не жалуются, что они устали, а у нас такое случается. Жалоб на усталость быть не может, вопросы по восстановлению нужно задавать тренерскому и медицинскому штабам. Что "Спартак", что ЦСКА имеют больше дней на восстановление, чем их соперники", - заключил Симонян.