Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WADA не изменит критерии восстановления РУСАДА

Спорт
26 сентября, 12:18 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Вопрос восстановления РУСАДА, которое было признано несоответствующим кодексу в 2015 году, должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не отступит от дорожной карты по приведению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Смотрите также

Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лаборатории

Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДА

Финское антидопинговое агентство проконсультирует РУСАДА по терапевтическим исключениям

Исполком WADA сохранил текущие требования восстановления РУСАДА

На состоявшемся в воскресенье исполкоме WADA оставило в силе критерии восстановления РУСАДА. Всего их три: российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, предоставить WADA доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которые были запечатаны по причине федерального расследования, в то время как РУСАДА должно успешно пройти аудит, который начался в понедельник.

"С 2015 года мы активно работаем с Россией и пытаемся помочь ей восстановить и отстроить антидопинговую систему, чтобы независимая организация РУСАДА могла заработать в полную силу. Мы договорились с Россией относительно дорожной карты, которая предусматривает целый ряд шагов, и мы придерживаемся этого документа. Хочу заявить четко и ясно: WADA не отступило от этой дорожной карты, не отступит от нее и отступать не будет. В соответствии с этой дорожной картой мы будем идти до конца", - сказал Ниггли.

Вопрос восстановления РУСАДА, которое было признано несоответствующим кодексу в 2015 году, должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле.

"Наши партнеры из России проделали огромную работу: был создан независимый наблюдательный совет, изменена система финансирования для обеспечения независимости, недавно был назначен новый генеральный директор [в РУСАДА], сама процедура была полностью прозрачной. Россией были сделаны огромные шаги вперед, все это положительные моменты, но еще многое предстоит сделать", - заявил гендиректор WADA.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии
2
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
3
Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Голосование на выборах президента РАН закончилось
6
На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi
7
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама