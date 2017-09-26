WADA не изменит критерии восстановления РУСАДА

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ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не отступит от дорожной карты по приведению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
На состоявшемся в воскресенье исполкоме WADA оставило в силе критерии восстановления РУСАДА. Всего их три: российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, предоставить WADA доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которые были запечатаны по причине федерального расследования, в то время как РУСАДА должно успешно пройти аудит, который начался в понедельник.
"С 2015 года мы активно работаем с Россией и пытаемся помочь ей восстановить и отстроить антидопинговую систему, чтобы независимая организация РУСАДА могла заработать в полную силу. Мы договорились с Россией относительно дорожной карты, которая предусматривает целый ряд шагов, и мы придерживаемся этого документа. Хочу заявить четко и ясно: WADA не отступило от этой дорожной карты, не отступит от нее и отступать не будет. В соответствии с этой дорожной картой мы будем идти до конца", - сказал Ниггли.
Вопрос восстановления РУСАДА, которое было признано несоответствующим кодексу в 2015 году, должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле.
"Наши партнеры из России проделали огромную работу: был создан независимый наблюдательный совет, изменена система финансирования для обеспечения независимости, недавно был назначен новый генеральный директор [в РУСАДА], сама процедура была полностью прозрачной. Россией были сделаны огромные шаги вперед, все это положительные моменты, но еще многое предстоит сделать", - заявил гендиректор WADA.