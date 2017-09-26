Косаченко: отстранение Квята связано с желанием "Торо Россо" "встряхнуть" гонщика

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" дала возможность Даниилу Квяту морально прийти в себя после серии неудачных гонок. Такое мнение ТАСС высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер российского пилота Виталия Петрова.

По информации портала Motorsport.com, "Торо Россо" отстранила 23-летнего Квята от участия в Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября. Вместо него участие в Гран-при примет француз Пьер Гаспи. Также рассматривается вопрос о том, что Гасли заменит россиянина на Гран-при Японии (6-8 октября).

"Думаю, что "Торо Россо" решила просто "встряхнуть" Квята после серии неудач. Он проводит довольно сложный для него в моральном плане сезон, и уже много выслушал критики в свой адрес. Второй причиной, на мой взгляд, является то, что руководство команды хочет проверить Пьера Гасли, дать ему шанс", - сказала Косаченко.

"Наверняка есть контрактные договоренности и обязательства перед Гасли по количеству заездов, которые надо выполнять. В любом случае в следующем году придется расстаться с одним из пилотов. Повторюсь, что, на мой взгляд, решение отстранить Даниила, связанно с тем, чтобы его морально встряхнуть", - добавила она.

Квят в текущем сезоне "Формулы-1" занимает 19-е место, набрав четыре очка. Россиянин не сумел завершить последний этап в Сингапуре, попав в аварию.

Россиянин дебютировал в "королевских гонках" в 2014 году. Лучшим его результатом является финиш на втором месте на Гран-при Венгрии в 2015 году.