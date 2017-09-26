Самые памятные победы российских клубов над английскими

В Москву на матчи Лиги чемпионов прибыли английские суперклубы — "Ливерпуль" во вторник сыграет со "Спартаком", а "Манчестер Юнайтед" в среду — с ЦСКА. ТАСС вспоминает самые значимые победы российских клубов над англичанами.

Кубок кубков, сезон-1992/93. 1/8 финала. Первый матч

"Спартак" — "Ливерпуль" — 4:2 (1:0)

Голы: Писарев, 10 — 1:0. Райт, 65 — 1:1. Карпин, 67 — 2:1. Макманаман, 78 — 2:2. Карпин, 85, с пенальти — 3:2. Пятницкий, 89 — 4:2

22 октября 1992 года. Москва. Стадион "Лужники". 57 000 зрителей

Sashook Sasha/YouTube

"Ливерпуль" в то время был на пике — команда выиграла Кубок Англии, а за два года до этого завоевала чемпионский титул, который по-прежнему остается последним для красных. Соавтором красивой победы "Спартака" стал эксцентричный вратарь "Ливерпуля" Брюс Гроббелаар. При счете 1:1 он оставил ворота пустыми и выложил мяч Валерию Карпину, а в самом конце, когда "Ливерпулю" удалось отыграться во второй раз, голкипер был удален за фол против Дмитрия Радченко. Карпин забил победный мяч с пенальти, а спустя несколько минут Андрей Пятницкий установил окончательный счет.

"Спартак" в том сезоне дошел до полуфинала Кубка кубков, где при судейском скандале уступил бельгийскому "Антверпену".

Кубок УЕФА, сезон-1995/96. 1/32 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" — "Ротор" — 2:2 (0:2)

Голы: Нидергаус, 18 — 0:1. Веретенников, 25 — 0:2. Скоулз, 60 — 1:2. Шмейхель, 89 — 2:2

26 сентября 1995 года. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 29 724 зрителя

Стас Трушников/YouTube

Когда в Волгограде, готовящемся принять чемпионат мира, рассказывают о славных футбольных традициях города, то речь идет об успешных 90-х, когда "Ротор" в еврокубках проходил "Манчестер Юнайтед".

Первый матч в Волгограде завершился со счетом 0:0, а на "Олд Траффорде" "Ротор" выдал ошеломительные первые полчаса и повел 2:0. Хотя в волгоградцев в России не верили — игру даже не показывали по телевизору. При этом комментатор параллельного матча "Ливерпуль" — "Алания", получив информацию о ходе матча в Манчестере, заявил: "Ротор" выигрывает со счетом 2:0. Наверное, это какая-то ошибка".

В оставшееся время хозяева давили, "Ротор" героически оборонялся и выстоял. Еще более запоминающейся победу волгоградцев сделал гол вратаря "Юнайтед" Питера Шмейхеля. Впрочем, его подвиг ничего не изменил — "Ротор" прошел дальше по правилу гостевого гола.

Для "Юнайтед" это был второй вылет подряд от российского клуба. За три года до этого англичане на той же стадии Кубка УЕФА также два раза сыграли вничью с московским "Торпедо" (оба раза — 0:0) и проиграли в ответном московском матче в серии пенальти.

Лига чемпионов, сезон-2000/01. Второй групповой этап

"Спартак" — "Арсенал" — 4:1 (1:1)

Голы: Силвиньо, 2 — 0:1. Маркао, 29 — 1:1. Маркао, 51 — 2:1. Титов, 77 — 3:1. Робсон, 82 — 4:1

22 ноября 2000 года. Москва. Стадион "Лужники". 81 000 зрителей

Спартак Москва - история и статистика/YouTube

Одну из самых ярких побед в своей еврокубковой истории "Спартак" одержал в экстремальных для футбола условиях — матч проходил в десятиградусный мороз.

Начало выдалось совсем не оптимистичным — уже на второй минуте чемпионы мира и Европы Робер Пирес и Тьерри Анри вывели к воротам бразильского защитника Силвиньо, который открыл счет. "Спартак" пришел в себя, к середине тайма сравнял счет, а во втором забил три гола и одержал разгромную победу. Связка бразильских форвардов красно-белых Робсон — Маркао тогда прогремела на всю Европу.

После этой игры казалось, что "Спартак" способен на многое в Лиге чемпионов, однако победа над "Арсеналом" стала первой и последней на втором групповом этапе. Через пару недель последовало оглушительное гостевое поражение от "Лиона" со счетом 0:3, а весной красно-белые набрали лишь одно очко в четырех матчах.

Суперкубок УЕФА

"Манчестер Юнайтед" — "Зенит" — 1:2 (0:1)

Голы: Погребняк, 45 — 0:1. Данни, 59 — 0:2. Видич, 73 — 1:2

29 августа 2008 года. Монако. Стадион "Луи II". 18 064 зрителя

Виталий Григорьев/YouTube

И без того сильный состав "Зенита", который незадолго до этого выиграл Кубок УЕФА, тем летом пополнил португалец Данни. За него "Зенит" заплатил €30 млн, до сих пор это рекордная сумма для внутренних переходов в России. Данни дебютировал в матче за Суперкубок и забил в нем победный мяч.

"Зенит" одолел "Манчестер Юнайтед", который играл без травмированного Криштиану Роналду, и стал первым российским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. То, что не удалось ЦСКА за три года до этого — армейцы уступили "Ливерпулю".

Лига чемпионов, сезон-2014/15. Групповой этап

"Манчестер Сити" — ЦСКА — 1:2 (1:2)

Голы: Думбия, 2 — 0:1. Яя Туре, 8 — 1:1. Думбия, 34 — 1:2

5 ноября 2014 года. Манчестер. Стадион "Этихад". 45 143 зрителя

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ЦСКА два года подряд "везло" иметь в соперниках по группе в Лиге чемпионов "Баварию" и "Манчестер Сити". Первый опыт противостояния с английским клубом для армейцев получился однозначно неудачным: два поражения, причем на выезде со счетом 2:5. Однако на следующий год команда Леонида Слуцкого сначала сыграла вничью в Химках (2:2), а затем выиграла в Манчестере. Победу ЦСКА принес Сейду Думбия, сделавший дубль уже в первом тайме. "Сити" заканчивал матч вдевятером — красные карточки получили Фернандиньо и Яя Туре.

ЦСКА в этом матче играл при дисквалифицированном гостевом секторе, но без поддержки не остался — во время матча полиции приходилось выводить со стадиона болельщиков армейцев.​

Олег Кошелев