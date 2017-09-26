Буряк, Хураськина и Лесун планируют выступить на турнире пятиборцев "Чемпион чемпионов"

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МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены сборной России по современному пятиборью - Анна Буряк и Екатерина Хураськина - планируют выступить вместе с олимпийским чемпионом Александром Лесуном на октябрьском турнире "Чемпион чемпионов" в Катаре. Об этом Буряк сообщила ТАСС.
Организатором турнира, который пройдет в Дохе с 20 по 22 октября, является Международный союз пятиборцев. "Чемпион чемпионов" является последним турниром сезона, и по замыслу организаторов на нем должны выступить все сильнейшие пятиборцы мира.
"Меня пригласили на этот турнир, - заметила Буряк. - Я собираюсь туда поехать вместе с тренером, Александром Лесуном и Екатериной Хураськиной".
Главный тренер сборной России Андрей Моисеев ранее сообщил ТАСС о приглашении на этот турнир олимпийского чемпиона Лесуна и победительницы ЧМ-2017 Гульназ Губайдуллиной. Личный тренер Губайдуллиной Иван Бобрышев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что его подопечная решила не ехать в Катар ради более качественной подготовки к следующему сезону.