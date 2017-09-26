Мамиашвили: дисциплинарное решение по участникам драки в Краснодаре будет самым жестким

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МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение дисциплинарного комитета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) по зачинщикам и участникам драки во время Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова, проходившего в Краснодаре, будет самым жестким. Об этом ТАСС заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка.
"Дисциплинарный комитет пройдет в самое ближайшее время, но уже сейчас я могу сказать - решение будет самым жестким, невзирая ни на регалии, ни на территориальную принадлежность, ни на спортивные перспективы. Всему есть предел", - заявил Мамиашвили.
Глава ФСБР отметил, что участники инцидента забыли, на каком турнире они выступают. Он посвящен памяти одного из самых известных российских борцов, двукратного призера Игр в Пекине и Лондоне Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет. Юниорский турнир прошел в Краснодаре 23-24 сентября.
"Как можно через память переступать, я не понимаю? Да какие бы амбиции ни были!" - подчеркнул Мамиашвили.
Бесик Кудухов завоевал серебро Олимпиады-2012 и бронзу Игр-2008, четыре раза выигрывал чемпионаты мира - с 2007 по 2011 год, дважды становился обладателем Кубка мира, в 2007 году стал чемпионом Европы. В сентябре 2014 года Кудухов был посмертно введен в Зал славы Международной федерации борьбы (FILA), переименованной впоследствии в Объединенный мир борьбы (UWW).