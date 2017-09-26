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Международная федерация стрельбы из лука пока не рассматривала вопрос о переносе ЧМ

Спорт
26 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Турнир должен пройти с 16 по 22 октября в Мехико

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос о переносе чемпионата мира по стрельбе из лука из Мексики в другую страну в связи с землетрясением пока не рассматривался Международной федерацией стрельбы из лука. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука, главный тренер сборной России Владимир Ешеев.

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Турнир должен пройти с 16 по 22 октября в Мехико. 19 сентября в Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, мощные подземные толчки дошли и до Мехико, что привело к разрушению десятка домов. Позже сообщалось еще о двух повторных толчках. Всего, по последним данным, жертвами трагедии стали 325 человек.

"Международная федерация занимается этим вопросом совместно с местным министерством спорта. Они проведут мониторинг состояния инфраструктуры после землетрясения, и мы надеемся, что чемпионат будет проведен в указанные сроки, потому что многие команды купили билеты заранее, - сказал Ешеев. - Наша организация выразила мексиканской стороне соболезнования в связи с этими трагическими событиями. Вопрос о переносе турнира в другую страну пока не ставился: все зависит от решения специальной комиссии".

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