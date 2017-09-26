Тедеев: участникам драки в Краснодаре нечего делать в спортивной борьбе

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил за дисквалификацию зачинщиков драки, которая произошла во время Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова в Краснодаре. Как заявил Тедев ТАСС, им "нечего делать в спортивной борьбе".

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Турнир прошел 23-24 сентября. Драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка.

"Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна - от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации. Такие пусть перепрофилируются и идут бороться в бои без правил - в борцовской семье им делать нечего. Они не просто нас позорят, они еще и межнациональную рознь разжигают, - заявил Тедеев. - Произошедшее снова показало - когда у борцов все хорошо, они никому не нужны, а когда такие вещи происходят, мы во всех СМИ".

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что дисциплинарный комитет ФСБР в ближайшее время рассмотрит инцидент, и решение по его участникам будет самым жестким.

Турнир в Краснодаре был посвящен памяти двукратного призера Игр в Пекине (бронза) и Лондоне (серебро) Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет. Кудухов четыре раза выигрывал чемпионаты мира - с 2007 по 2011 год, дважды становился обладателем Кубка мира, в 2007 году стал чемпионом Европы. В сентябре 2014 года Кудухов был посмертно введен в Зал слава Международной федерации борьбы (FILA), переименованной впоследствии в Объединенный мир борьбы (UWW).